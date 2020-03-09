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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кметът Стефан Радев получи плакет за приноса му в развитието на автомобилния спорт в Сливен

09 март 2020 10:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
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Кметът Стефан Радев получи плакет в знак на благодарност за приноса му и помощта, която оказва за развитието на автомобилния спорт в Сливен. Призът му беше връчен от директора на „Рали Монбат Сливен“ Живко Минчев и Атанас Чанев – мениджър на рали „Сливен“

Заедно обсъдиха развитието на автомобилния спорт в България, както и подготовката на тазгодишното 40-о издание на „Рали Монбат Сливен“.

Снимки

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