34 - годишен мъж е в ареста след като запалил къща в село Калояново

Сливен Медия преди 14 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 13

За броени часове криминалисти на участък „Петолъчка“ при РУ-Сливен задържаха извършител на палеж. На 7 март, около 11,00 часа, е възникнал пожар в къща в село Калояново, собственост на 24-годишен мъж.

Унищожено са домашно имущество, бяла и черна техника и опушени стени. Полицейските служители установяват, че пожарът е предизвикан умишлено. След проведените издирвателни действия, няколко часа след получаване на сигнала е задържан 34-годишният В.В. от същото село.

Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.