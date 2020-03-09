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34 - годишен мъж е в ареста след като запалил къща в село Калояново

09 март 2020 11:18, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 14 минути, брой четения: 13
34 - годишен мъж е в ареста след като запали къща в село Калояново

За броени часове криминалисти на участък „Петолъчка“ при РУ-Сливен задържаха извършител на палеж. На 7 март, около 11,00 часа, е възникнал пожар в къща в село Калояново, собственост на 24-годишен мъж.

Унищожено са домашно имущество, бяла и черна техника и опушени стени. Полицейските служители установяват, че пожарът е предизвикан умишлено. След проведените издирвателни действия, няколко часа след получаване на сигнала е задържан 34-годишният В.В. от същото село.

Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

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