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Пиян мъж пострада при пожар, причинен от незагасена цигара

09 март 2020 11:24, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 16
Пиян мъж пострада при пожар, причинен от незагасена цигара

40-годишен мъж е пострадал от пожар, причинен от незагасена цигара. На 8 март, около 23,55 часа, в квартал „Надежда“, 40-годишният мъж в нетрезво състояние е заспал със запалена цигара в леглото.

Той е изведен от сградата и предаден на екип на ЦСМП-Сливен. Пожарът е ликвидиран от два екипа на РСПБЗН-Сливен. Спасена е сградата. Унищожено е домашно имущество и техника.

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