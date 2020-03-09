Пиян мъж пострада при пожар, причинен от незагасена цигара

Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 16

40-годишен мъж е пострадал от пожар, причинен от незагасена цигара. На 8 март, около 23,55 часа, в квартал „Надежда“, 40-годишният мъж в нетрезво състояние е заспал със запалена цигара в леглото.

Той е изведен от сградата и предаден на екип на ЦСМП-Сливен. Пожарът е ликвидиран от два екипа на РСПБЗН-Сливен. Спасена е сградата. Унищожено е домашно имущество и техника.