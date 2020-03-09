Професионални и езикови обучения

РЦИР преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Център за професионално обучение към Регионален център за икономическо развитие Сливен, организира за месеците март - април 2020 г. следните обучения:

 Козметик / Масажи; Микроблейдинг; Миглопластика / Гримьор

 Маникюрист/педикюрист

 Фризьор

 Офис секретар

 Оператор на компютър

 Счетоводител

 Шивач

 Английски език

 Базисни комуникативни и социални умения

 Обучения по електробезопасност

ОП РЧР „Ваучери за заети лица” – 50% платени курсове за работещи на трудов договор в частни фирми

 21 години РЦИР, доверете ни се!

За повече информация се обадете на  телефони -0887 811 025; 0878 577 981

гр. Сливен, ул. Д. Пехливанов 3-А; ; redc_sliven@abv.bg; www.redc-sliven.org

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