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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Професионални и езикови обучения

09 март 2020 12:15, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди около 1 час, брой четения: 24
рцир

Център за професионално обучение към Регионален център за икономическо развитие Сливен, организира за месеците март - април 2020 г. следните обучения:

 Козметик / Масажи; Микроблейдинг; Миглопластика / Гримьор

 Маникюрист/педикюрист

 Фризьор

 Офис секретар

 Оператор на компютър

 Счетоводител

 Шивач

 Английски език

 Базисни комуникативни и социални умения

 Обучения по електробезопасност

 

ОП РЧР „Ваучери за заети лица” – 50% платени курсове за работещи на трудов договор в частни фирми

 21 години РЦИР, доверете ни се!

 

За повече информация се обадете на  телефони -0887 811 025; 0878 577 981

гр. Сливен, ул. Д. Пехливанов 3-А; ; redc_sliven@abv.bg; www.redc-sliven.org

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