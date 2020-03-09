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Придошла река заля Мелник

09 март 2020 14:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 27
Мелник

Придошла заради поройния дъжд река отнесе временния мост, свързващ Мелник с автомагистрала „Струма”.

От близо два месеца се извършва ремонт на отсечката магистрала „Струма”-Спатово-Хотово-Мелник, ремонтира се и моста пред града. Той се разширява, защото до сега движението по него над Мелнишка река се извършваше без разминаване, понеже е тесен.

Заради разширението му бе изграден временен мост, който придошлата тази нощ река отнесе. В момента багери работят по възстановяването му, а движението към Мелник се извършва по обходен маршрут: Катунци-Златолист-Рожен-Кърланово-Мелник.

Този маршрут обаче не е за препоръчване, понеже има труден участък между селата Златолист и Рожен.

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