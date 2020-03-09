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Може ли следващият агент 007 да е жена?

09 март 2020 20:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 20
Женският образ на Агент 007 под въпрос

Съвременната режисьорка на Джеймс Бонд Барбара Броколи казва, че ролята на агент 007 е малко вероятно да бъде поверена на жена, пише Контактмузик.

Петдесет и девет годишният Броколи твърди, че следващият Бонд може да е от всякакъв цвят на кожата, но не и от жена.

"Бондът е мъжки", каза тя. „Той е мъжки характер. Той беше написан като мъж и мисля, че вероятно ще остане като мъж.

„И това е добре. Не е нужно да превръщаме мъжки герои в жени. Нека просто създадем повече женски герои и да направим историята да отговаря на тези женски герои. "

След 14 години участие в сериите за Бонд, Даниел Крейг ще остави ролята на агент 007 след себе си и Броколи очаква с нетърпение своя заместник.

"Вълнувам се, защото винаги съм бил фен на Джеймс Бонд", каза Броколи.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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