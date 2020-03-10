Цитат на деня: Марко Семов

Сливен Медия преди 45 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 22

Аз лично обаче ще повярвам истински, че Господ е българин и че обича България, когато отнеме привилегиите на властта и политиците ни. Защото само тогава, истински тогава ще ни помогне да станем нормална държава и българите ще покажат какво могат!