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Цитат на деня: Марко Семов

10 март 2020 06:37, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 45 минути, брой четения: 22
Марко Семов

Аз лично обаче ще повярвам истински, че Господ е българин и че обича България, когато отнеме привилегиите на властта и политиците ни. Защото само тогава, истински тогава ще ни помогне да станем нормална държава и българите ще покажат какво могат!

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