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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Хванаха 57-годишен от Сливен да шофира след употреба на метамфетамин

10 март 2020 10:28, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 15 минути, брой четения: 4
Водач

Водач на МПС, употребил наркотици е установен от полицейски служители в град Сливен. На 9 март, около 22,30 часа, в кв.“Дружба“, е извършена проверка на лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 57-годишен мъж от град Сливен.

При проверката за употреба на наркотици е показал положителна проба за метамфетамин. По случая е образувано досъдебно производство.

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