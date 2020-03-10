Хванаха 57-годишен от Сливен да шофира след употреба на метамфетамин

Сливен Медия преди 15 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 4

Водач на МПС, употребил наркотици е установен от полицейски служители в град Сливен. На 9 март, около 22,30 часа, в кв.“Дружба“, е извършена проверка на лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 57-годишен мъж от град Сливен.

При проверката за употреба на наркотици е показал положителна проба за метамфетамин. По случая е образувано досъдебно производство.