Прекъсване на водоподаването в района на 7-мо СОУ в кв. Ново село

ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 19

Днес 10.03 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в южната част на кв. Ново село до 15.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.