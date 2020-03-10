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Нарушено водоподаване в част кв. "Ново село" до 15.00 часа поради авария

10 март 2020 11:28, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 24 минути, брой четения: 18
ВиК

Днес 10.03 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в южната част на кв. "Ново село" до 15.00ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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