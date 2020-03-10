Нарушено водоподаване в част кв. "Ново село" до 15.00 часа поради авария

Сливен Медия преди 24 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 18

Днес 10.03 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в южната част на кв. "Ново село" до 15.00ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.