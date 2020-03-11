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Цитат на деня: Елчин Сафарли

11 март 2020 08:13, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 27
Елчин Сафарли

Понякога е по-добре да не упорстваш, а мълчаливо да наблюдаваш как ще се развият нещата около теб. Лекувай се с тишина, не избързвай с решенията си в живота – ще видиш как и най-стегнатите възли ще се развържат. Най-важното се намира близо до нас, под носа ни – трябва само да се огледаме внимателно. А вместо това ние се измъчваме, хвърляме се от една крайност в друга, търсим изход… И обикновено го намираме твърде късно, когато вече ни е все едно.

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