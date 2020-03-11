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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.03.2020
No. Дата на във. Длъжност Образование
146 13.2.2020 тапицер средно
148 13.2.2020 оператор ММ с ЦПУ средно
151 13.2.2020 заварчик, Казанлък средно
152 14.2.2020 работник за доработка на тъкани средно
153 14.2.2020 оператор тъкачен стан средно
155 14.2.2020 продавач - консултант /трудоустроени/ средно
156 17.2.2020 ЗАС, той и касиер средно
157 17.2.2020 оператор оборудване за почистване на влакна средно
158 17.2.2020 работник развлачване на влакна средно
160 17.2.2020 автомеханик средно
162 18.2.2020 заварчик СО средно,основно +правоспособност
163 18.2.2020 фрезист средно
164 18.2.2020 стругар средно
179 25.2.2020 работник автомивка основно,средно
180 25.2.2020 машинен оператор плетене средно
185 26.2.2020 шивач средно
190 27.2.2020 надзирателки средно
198 2.3.2020 логопед висше
199 2.3.2020 медицинска сестра висше
200 2.3.2020 хигиенист средно
201 2.3.2020 педагог висше
202 2.3.2020 психолог висше
203 2.3.2020 готвач средно
204 2.3.2020 рехабилитатор висше
205 2.3.2020 огняр средно + правоспосбност
206 2.3.2020 социален работник висше
207 2.3.2020 ръководител висше
208 2.3.2020 социален работник висше
209 2.3.2020 психолог висше
210 2.3.2020 педагог висше
211 4.3.2020 готвач, Китен средно
212 4.3.2020 работник кухня, Китен основно
213 4.3.2020 камериерка, Китен основно
219 5.3.2020 готвач, к. к. Златни пясъци средно
220 5.3.2020 камериерка парк и басейн, к. к. Златни пясъци средно
221 5.3.2020 камериерка перално стопанство, к. к. Златни пясъци средно
222 5.3.2020 камериерка общи части и етажни камериерка, к. к. Златни пясъци средно
224 5.3.2020 касиер средно
224 6.3.2020 учител Английски език висше
226 9.3.2020 техник поддръжка на машини средно
227 9.3.2020 техник механик средно
228 9.3.2020 техник механик ХВП средно
229 9.3.2020 машинен оператор пелети средно
230 9.3.2020 водач, мотокар средно
232 10.3.2020 механик, промишлено оборудване висше
234 10.3.2020 изпълнител/работник кухня, Сарафово средно/основно
236 10.3.2020 изпълнител/камериер, Сарафово средно/основно
238 10.3.2020 изпълнител/сервитьор,Сарафово средно
240 10.3.2020 камериер, Св. Влас средно
242 10.3.2020 сервитьор средно