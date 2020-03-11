НЕУЧЕБНИ ДНИ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 44 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 27

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че със Заповед на кмета на Община Сливен 12.03.2020 г. /четвъртък/ и 13.03.2020 г. /петък/ са обявени за неучебни дни за всички училища на територията на Община Сливен.