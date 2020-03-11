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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Първа жертва на коронавируса в България - почина 66-годишната жена в "Пирогов"

11 март 2020 16:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 19
Коронавирус

66-годишната жена, която вчера беше хоспитализирана в "Пирогов“ в изключително тежко състояние, с положителна проба за COVID-19, е починала днес в 15:42 ч.

Пациентката е имала хронични сърдечни проблеми и предходна сърдечна операция, съобщават от здравното министерство.

Източник: NOVA

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