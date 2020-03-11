Първа жертва на коронавируса в България - почина 66-годишната жена в "Пирогов"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 19

66-годишната жена, която вчера беше хоспитализирана в "Пирогов“ в изключително тежко състояние, с положителна проба за COVID-19, е починала днес в 15:42 ч.

Пациентката е имала хронични сърдечни проблеми и предходна сърдечна операция, съобщават от здравното министерство.