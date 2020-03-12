4,4 по Рихтер разлюля Румъния

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 24

Късно снощи земетресение от 4,4 по Рихтер е разлюляло Румъния, съобщават от Европейския сеизмологичен център.

Трусът е бил регистриран в 22:23 ч. местно време, а епицентърът му е бил град Бузъу и на 10 км от град Нехою. Дълбочината на труса е била 119 км.

Не се съобщава за пострадали и щети от труса.

На 8 март, в района на Вранча, бе регистрирано земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер.