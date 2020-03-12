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Мачът България – Унгария ще се играе, но без публика

12 март 2020 10:53, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 13 минути, брой четения: 8
Мачът България – Унгария ще се играе, но… без публика

Първият плейоф за класиране за европейското първенство по футбол между България и Унгария на 99% ще се играе без публика, съобщи БТА.

Решението все още не е официално, но предстои това да се случи до дни и да се изпрати на УЕФА. Ситуацията е била обсъждана в БФС с участие на ръководни лица.

Най-вероятно ще бъде окончателно отменена и продажбата на билети, а също така ще се анулира и акредитационната процедура за медиите.

По програма мачът трябва да се играе на 26 март от 21:45 часа. Победителят от тази среща е домакин на финалния плейоф срещу по-добрия от мача Исландия – Румъния на 31 март.

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