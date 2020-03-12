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Установиха нерегламентирано присъединяване към водопроводната мрежа в село Сборище

12 март 2020 10:57, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 9
Установиха нерегламентирано присъединяване към водопроводната мрежа в село Сборище

Нерегламентирано присъединяване към водопроводната мрежа е установено в село Сборище.

На 11 март при проверка в имот, обитаван от 18-годишния Б.И, полицейските служители са установили, че е осъществено неправомерно присъединяване към мрежата на ВИК-Сливен, с което са създадени условия за некоректно отчитане на употребената вода.

По случая е образувано досъдебно производство.

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