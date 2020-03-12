Нарушено водоподаване в кв. "Речица" до 13.00 часа поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12.03.2020 г. (четвъртък) до 13.00ч. е прекъснато водоподаването на кв."Речица"

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.