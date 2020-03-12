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Дете преби с юмруци 88-годишен старец за 40 лева
Дете на осем години е ограбило 88-годишен пенсионер, съобщи Offnews. Според публикация на News.bg обаче става въпрос за 17-годишен младеж. От Районната прокуратура в Оряхово не уточняват възрастта на нападателя.
Момчето първо е набило стареца с юмруци, а след това е взело наличните му 40 лева. Води се досъдебно производство за извършено престъпление, съобщиха от прокуратурата.
На 10 март чрез телефон за спешни случаи 112 е постъпила информация за грабеж на възрастен мъж, станал по-рано същия ден.
Пострадалият Ц.Т. е съобщил, че около 18 ч. в дома му в с. Крушовица, област Враца, бил нападнат от познато за него момче и са му били отнети 40 лв. Пенсионерът, който е с 95% инвалидност и е трудно подвижен, бил удрян с юмруци в лицето.
Осемгодишният хлапак се е укрил, но бил хванат и задържан от полицаите.
С постановление на наблюдаващия прокурор детето е задържано за срок до 72 часа. Предстои Районна прокуратура – Оряхово да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение.