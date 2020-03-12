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Удължава се срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър
Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър, съгласно Закона за тютюна, се удължава с един месец, до 30 април т. г., със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Производителите се регистрират всяка година до 31 март, съобщават от МЗХГ.
Целта е да се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да спазят нормативната уредба в сектор "Тютюн", набавяйки си необходимия набор документи, като договори, правни основания и приемно - предавателни протоколи.
В момента тече кампания за сключване на предварителни договори с търговски оператори за изкупуване на суров тютюн за стопанската 2020 г.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/udylzhava-se-srokyt-za-vpisvane-na-tiutiunoproizvoditelite-v-publichniia-registyr-2216405
Снимка: pixabay.com