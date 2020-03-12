Община Ямбол подпомага лечението на две деца със средства от благотворителната кампания "Подай ръка-спаси живот!"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 21

Община Ямбол подпомага лечението на две деца със средства от благотворителната кампания "Подай ръка-спаси живот!", съобщиха от обществения съвет, разпределящ средствата от набрания фонд.

За рехабилитация на 14-годишно момче с детска церебрална парализа ще бъдат отпуснати 1000 лева. Близо 8000 лева ще бъдат преведени за животоспасяваща операция на друго дете, която не се заплаща изцяло от Здравната каса или от други здравноосигурителни фондове.

Повече от 40 000 лева са постъпленията във фонда за лечение на тежкоболни деца и младежи, събрани по време на коледната благотворителна кампания на общината "Подай ръка-спаси живот!", посочиха от обществения съвет.