Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Община Ямбол подпомага лечението на две деца със средства от благотворителната кампания "Подай ръка-спаси живот!"

12 март 2020 17:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 21
Ямбол

Община Ямбол подпомага лечението на две деца със средства от благотворителната кампания "Подай ръка-спаси живот!", съобщиха от обществения съвет, разпределящ средствата от набрания фонд.

За рехабилитация на 14-годишно момче с детска церебрална парализа ще бъдат отпуснати 1000 лева. Близо 8000 лева ще бъдат преведени за животоспасяваща операция на друго дете, която не се заплаща изцяло от Здравната каса или от други здравноосигурителни фондове.

Повече от 40 000 лева са постъпленията във фонда за лечение на тежкоболни деца и младежи, събрани по време на коледната благотворителна кампания на общината "Подай ръка-спаси живот!", посочиха от обществения съвет.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

« предишна


 