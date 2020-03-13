МОН: Учениците са освободени от присъствие в училище

Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 14

Учениците са освободени от присъствие в училище на местата, където няма обявена грипна епидемия, съобщават от образователното министерство.

Дали децата да отидат до класните стаи става по преценка на родителите.

Това се налага поради извънредните обстоятелства с развитието на заболеваемостта с коронавирус и предпазването на разпространението.