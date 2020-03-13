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Три деца са дали положителна проба за коронавирус

13 март 2020 08:42, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 75
Три деца са дали положителна проба за коронавирус

"Имаме заразени с коронавирус три деца - на 4, 7 и 11 години. Те не са болни, нямат симптоми, те са контактни лица. Дали са положителни проби. 2 деца са в болница като контактни лица, защото родителите им са в болница". Това заяви на редовен брифинг началникът на Националния оперативен щаб ген.-майор Венцислав Мутафчийски.

Източник: "Нова тв"

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