Очаква ни слънчев и топъл ден, температурите в Сливен достигат до 21 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Днес отново ще бъде слънчево, съобщават от НИМХ. В източните райони ще духа слаб вятър, предимно от юг. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София - около 19 градуса. Вечерта от северозапад ще започне увеличение на облачността. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще започне да се усилва и с него да нахлува по-студен въздух.

Атмосферното налягане ще продължи бавно да се понижава и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.

Над Черноморието също ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса. Температурата на морската вода ще е 10-11 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа до умерен, към края на деня - силен, северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра - около 8 градуса.

В Сливен ще бъде слънчево и тихо. Минималната температура ще е 8 градуса, а максималната 21.