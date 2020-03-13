Нарушено водоподаване на ул. "Никофор Минков" до 11.30 часа

Сливен Медия преди 32 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 11

Днес 13.03 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването на ул. "Никифор Минков" - северно от ул. "Желю Войвода" към бул. "Панайот Хитов" до 11.30ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.