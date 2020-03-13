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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване на ул. "Никофор Минков" до 11.30 часа

13 март 2020 09:19, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 32 минути, брой четения: 11
ВиК

Днес 13.03 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването на ул. "Никифор Минков" - северно от ул. "Желю Войвода" към бул. "Панайот Хитов" до 11.30ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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