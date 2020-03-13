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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Борисов заседава с председателския съвет на парламента за извънредно положение

13 март 2020 10:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
Бойко Борисов

От рано тази сутрин премиерът Бойко Борисов е в Народното събрание, където участва в провеждащия се председателски съвет.

Причината - предложението на правителството да бъде обявено извънредно положение заради разпространението на коронавируса у нас. Решението за това трябва да бъде взето в пленарната зала.

По първоначална информация се обсъжда дали извънредната точка да бъде включена като първа в дневния ред на депутатите. В заседанието заедно с премиера участва ръководството на Народното събрание, както и ръководствата на всички парламентарни групи.

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