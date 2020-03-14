Прекъсване на водоподаването в с.Новачево

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 12 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 12

Днес 14.03 /събота/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в селото от 10.00ч до 14.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.