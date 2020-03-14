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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в района между бул. "Х.Димитър" и ул. "Братя Миладинови" и с. Новачево

14 март 2020 10:58, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 45 минути, брой четения: 15
ВиК

Днес 14.03 /събота/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в района между бул. "Х.Димитър" и ул. "Братя Миладинови" от 10.30ч. до 15.30ч.

Без вода остава и село Новачево до 14 часа.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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