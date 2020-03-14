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Втора жертва на коронавируса у нас

14 март 2020 12:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Коронавирус

Втора жертва на коронавируса в България. Почина мъжът в "Пирогов".

"След продължителни реанимационни мероприятия днес почина 74-годишният мъж, хоспитализиран в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", съобщиха от здравното министерство.

Пациентът беше приет в лечебното заведение в тежко здравословно състояние на 8 март. Той е страдал от тежки хронични белодробни проблеми. След провеждане на лабораторни изследвания за новия коронавирус резултатите бяха положителни.

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