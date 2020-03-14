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Четирима британски граждани със съмнения за коронавирус в Банско

14 март 2020 18:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50
Банско

Четирима британски граждани са изолирани в апартхотел в Банско със съмнения за коронавирус.

Служители на полицията и Районната здравна инспекция са на място, съобщава БНР.

В МВР е получена информация, че четиримата англичани, пристигнали в Банско са били контактни с болен от коронавирус във Великобритания. Незабавно е информирана и РЗИ, каза директорът, д-р Калоян Калоянов.

"Колегите са там, полицията е там, не знам още подробности, но ако се докаже, че са имали контакт с болен в Англия от коронавируса, ще бъдат поставени под карантина. Но все още колегите са там на място. Ще се вземат евентуално проби и днес ще се занесат в София".

Все още се уточнява кога са пристигнали четиримата англичани и с кого са контактували.

Те не са били спрени от британските власти, тъй като в Кралството все още не са въведени мерки за домашна карантина на лицата, контактни с болни от коронавируса.

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