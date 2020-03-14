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Четирима британски граждани със съмнения за коронавирус в Банско
Четирима британски граждани са изолирани в апартхотел в Банско със съмнения за коронавирус.
Служители на полицията и Районната здравна инспекция са на място, съобщава БНР.
В МВР е получена информация, че четиримата англичани, пристигнали в Банско са били контактни с болен от коронавирус във Великобритания. Незабавно е информирана и РЗИ, каза директорът, д-р Калоян Калоянов.
"Колегите са там, полицията е там, не знам още подробности, но ако се докаже, че са имали контакт с болен в Англия от коронавируса, ще бъдат поставени под карантина. Но все още колегите са там на място. Ще се вземат евентуално проби и днес ще се занесат в София".
Все още се уточнява кога са пристигнали четиримата англичани и с кого са контактували.
Те не са били спрени от британските власти, тъй като в Кралството все още не са въведени мерки за домашна карантина на лицата, контактни с болни от коронавируса.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/chetirima-britanski-grazhdani-sys-symneniia-za-koronavirus-v-bansko-2216733