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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 16.03-22.03.2020 г.

14 март 2020 19:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 18
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин "Кауфланд" в периода от 16 до 22 март 2020 г.?

 

Бира „Ариана“ светло пиво – 0,77 лв. за кен от 0,5 литра

Газирана напитка Coca Cola – 2,99 лв. за 2 броя по 1,5 литра

Кашкавал от краве мляко – 10,79 лв. за кг.

Кашкавал от краве мляко „Мероне“ – 14,49 лв. за кг.

Сирене „Lacrima“ от краве мляко – 7,79 лв. за 700 грама

Сирене от биволско мляко – 14,19 лв. за кг.

Свински бут без кост – 7,95 лв. за кг.

Филе „Елена“ – 25,99 лв. за кг.

Салата „Айсберг“ клас 1 – 1,29 лв. за брой

Лютеница „Хорцето“ – 1,99 лв. за 560 грама

Биолимони клас 1 – 2,49 лв. за 500 грама в мрежа

Биокраставици клас 1 – 1,49 лв. за брой

Биодомати клас 1 – 2,99 лв. за 500 грама в опаковка

 

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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