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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 16.03-22.03.2020 г.
Какво можете да купите от магазин "Кауфланд" в периода от 16 до 22 март 2020 г.?
Бира „Ариана“ светло пиво – 0,77 лв. за кен от 0,5 литра
Газирана напитка Coca Cola – 2,99 лв. за 2 броя по 1,5 литра
Кашкавал от краве мляко – 10,79 лв. за кг.
Кашкавал от краве мляко „Мероне“ – 14,49 лв. за кг.
Сирене „Lacrima“ от краве мляко – 7,79 лв. за 700 грама
Сирене от биволско мляко – 14,19 лв. за кг.
Свински бут без кост – 7,95 лв. за кг.
Филе „Елена“ – 25,99 лв. за кг.
Салата „Айсберг“ клас 1 – 1,29 лв. за брой
Лютеница „Хорцето“ – 1,99 лв. за 560 грама
Биолимони клас 1 – 2,49 лв. за 500 грама в мрежа
Биокраставици клас 1 – 1,49 лв. за брой
Биодомати клас 1 – 2,99 лв. за 500 грама в опаковка
За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков