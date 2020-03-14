41 станаха заразените с коронавирус в България

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 21

4 са положителните случаи на COVID-19, доказани от Националната референтна лаборатория късно днес.

Другите 5 проби, от общо 9-те, чиито резултати се очакваха, са отрицателни. Това съобщиха от Министерството на образованието.

Общият брой на регистрираните към днешна дата в България случаи на COVID-19 е 41.

Оперативният щаб ще предложи въвеждането на по-строги мерки във връзка със ситуацията с коронавируса.