Коронавирус във Варна

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 68 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 68

Първа положителна проба за коронавирус е отчетена във Варна, съобщиха за БНР от университетската болница "Света Марина".

Около 18:00 часа се очакват резултатите от втората проба на пациента. Той е 47-годишен мъж, пристигнал с кола от Бергамо, Италия. След като се е почувствал зле, е потърсил медицинска помощ.

В момента е изолиран в инфекциозната клиника. Установяват се лицата, с които е бил в контакт.