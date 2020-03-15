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Коронавирус във Варна

15 март 2020 09:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 68
Коронавирус

Първа положителна проба за коронавирус е отчетена във Варна, съобщиха за БНР от университетската болница "Света Марина".

Около 18:00 часа се очакват резултатите от втората проба на пациента. Той е 47-годишен мъж, пристигнал с кола от Бергамо, Италия. След като се е почувствал зле, е потърсил медицинска помощ.

В момента е изолиран в инфекциозната клиника. Установяват се лицата, с които е бил в контакт.

Източник: https://dariknews.bg/novini/koronavirus-vyv-varna-2216774
Снимка: Агенция по заетостта

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