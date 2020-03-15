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Домашният социален патронаж в Ямбол ще доставя лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се

15 март 2020 22:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 46
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Домашният социален патронаж в Ямбол ще доставя лекарства, храни и продукти от първа необходимост в домовете на нуждаещите се самотно живеещи възрастни, болни и трудноподвижни хора, съобщиха от общинския пресцентър.

След телефонно обаждане екип на патронажа ще посети нуждаещите се за изясняване на необходимите продукти и лекарства. Патронажът разполага с пет автомобила Заявки ще се приемат всеки ден от 8.00 до 17.00 часа.

От общината призовават гражданите да не злоупотребяват с тази услуга, предназначена за хора, които имат нужда от подкрепа.

Източник: БТА

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