Домашният социален патронаж в Ямбол ще доставя лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 46 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 46

Домашният социален патронаж в Ямбол ще доставя лекарства, храни и продукти от първа необходимост в домовете на нуждаещите се самотно живеещи възрастни, болни и трудноподвижни хора, съобщиха от общинския пресцентър.

След телефонно обаждане екип на патронажа ще посети нуждаещите се за изясняване на необходимите продукти и лекарства. Патронажът разполага с пет автомобила Заявки ще се приемат всеки ден от 8.00 до 17.00 часа.

От общината призовават гражданите да не злоупотребяват с тази услуга, предназначена за хора, които имат нужда от подкрепа.