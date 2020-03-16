Цитат на деня: Сергей Довлатов

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

Хората обичат не честните, а добрите. Не смелите, а чувствителните. Не принципните, а снизходителните. Иначе казано безпринципните.