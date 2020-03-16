Предприети мерки за дейността на музея

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 24 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 16

Информираме Ви, че до края на карантинния период музейните обекти към Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен ще бъдат затворени за посещение. Независимо от извънредната ситуация, в която всички ние се намираме, нашата дейност няма да спре.

От днес работата ни ще е дистанционно от вкъщи, като на вашето внимание ще публикуваме различни статии, презентации и обучителни материали. С това целим да подпомогнем образователния процес и неговите алтернативни форми на обучение в тази необичайна обстановка.

С пожелание да сте здрави,

екипът на РИМ - Сливен

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