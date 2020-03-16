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Предприети мерки за дейността на музея
Информираме Ви, че до края на карантинния период музейните обекти към Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен ще бъдат затворени за посещение. Независимо от извънредната ситуация, в която всички ние се намираме, нашата дейност няма да спре.
От днес работата ни ще е дистанционно от вкъщи, като на вашето внимание ще публикуваме различни статии, презентации и обучителни материали. С това целим да подпомогнем образователния процес и неговите алтернативни форми на обучение в тази необичайна обстановка.
С пожелание да сте здрави,
екипът на РИМ - Сливен
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писмо кмет [3.50MB]
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писмо РУО [3.59MB]
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