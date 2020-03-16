71-годишен водач на товарен автомобил предизвика ПТП в Нова Загора

Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 13

На 13 март, в 10,45 часа, е получено съобщение за настъпило пътно произшествие в град Нова Загора.

Мъж на 71-години от град Нова Загора, водач на товарен автомобил "Скания“, след като е загубил управление се е ударил в крайпътно съоръжение - автоматичен преброителен пункт, собственост на Агенция "Пътна инфраструктура".

От произшествието няма пострадали, причинени са материални щети по съоръжението. По случая е образувано досъдебно производство.