ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА СЕДМИ КЛАС

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 9 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 7

ТЕМА: „ИМПРЕСИОНИЗЪМ“ – ВЪПРОСИ

1. ОТ ИМЕТО НА КОЯ КАРТИНА (И НА КОЙ ХУДОЖНИК) ИДВА НАИМЕНОВАНИЕТО НА СТИЛА „ИМПРЕСИОНИЗЪМ“?

2. КОИ СА ПО – ИЗВЕСТНИТЕ ХУДОЖНИЦИ НА ИМПРЕСИОНИЗМА И КОИ СА ТЕХНИТЕ ТВОРБИ?

3. КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА ХУДОЖНИКА ОТ ПОСТ – ИМПРЕСИОНИЗМА ВИНСЕНТ ВАН ГОГ?

4. ПОТЪРСЕТЕ ПО ИНТЕРНЕТ КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА ХУДОЖНИЦИТЕ ПОЛ СЕЗАН И ПОЛ ГОГЕН. ДОПЪЛНЕТЕ ПЛАНА СИ С ТЕЗИ СВЕДЕНИЯ.