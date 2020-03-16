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ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА СЕДМИ КЛАС

16 март 2020 12:37, Людмила Калъпчиева
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 9 минути, брой четения: 7

ТЕМА: „ИМПРЕСИОНИЗЪМ“ – ВЪПРОСИ

 

1. ОТ ИМЕТО НА КОЯ КАРТИНА (И НА КОЙ ХУДОЖНИК) ИДВА НАИМЕНОВАНИЕТО НА СТИЛА „ИМПРЕСИОНИЗЪМ“?

2. КОИ СА ПО – ИЗВЕСТНИТЕ ХУДОЖНИЦИ НА ИМПРЕСИОНИЗМА И КОИ СА ТЕХНИТЕ ТВОРБИ?

3. КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА ХУДОЖНИКА ОТ ПОСТ – ИМПРЕСИОНИЗМА ВИНСЕНТ ВАН ГОГ?

4. ПОТЪРСЕТЕ ПО ИНТЕРНЕТ КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА ХУДОЖНИЦИТЕ ПОЛ СЕЗАН И ПОЛ ГОГЕН. ДОПЪЛНЕТЕ ПЛАНА СИ С ТЕЗИ СВЕДЕНИЯ.

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