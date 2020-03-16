AMD пуска AMD Ryzen 9 4000H за геймърски ноутбуци

Туида Нюз преди 36 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 19

16 март 2020 г. - След обявяването на новите мобилни процесори AMD Ryzen 4000 H-серия по време на CES 2020, днес AMD обяви попълнението на тази линия - новия AMD Ryzen 9 4900H чип за мобилен гейминг.

Ryzen 9 4900H позволява на геймърите-ентусиати, търсещи още и още производителност, да се развихрят в максимална степен. Кратките спецификации на процесора са красноречиви - 4,4 GHz boost честота, 3,3 GHz базова честота, 8 ядра и 16 нишки, 45W TDP, и 7nm технология за ефективно използване на енергията. Тези параметри ще направят най-добрите геймърски ноутбуци още по-тънки, леки и мощни.

Допълнителна информация за новия мобилен процесор на AMD ще намерите тук.

https://community.amd.com/community/gaming/blog/2020/03/16/introducing-amd-ryzen-9-4000-h-series-mobile-processors-for-gaming-notebooks