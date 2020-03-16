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62 заразени с коронавирус у нас

16 март 2020 17:13, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 29
62 заразени с коронавирус у нас

62-ма са заразени с коронавирус у нас. Това обяви на брифинг ген. Венцислав Мутафчийски.

Изследвани за коронавирус са и премиерът и всички членове на Оперативния щаб. Всички проби са отрицателни.

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