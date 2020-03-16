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62 с коронавирус у нас, Борисов и Щабът с отрицателни проби
62 души са вече българите с коронавирус у нас. Това съобщи председателят на Националния оперативен щаб срещу коронавируса ген.-майор Венцислав Мутафчийски на редовния брифинг, даван всеки ден.
По примера на всяка държава са изследвани и лидерите на страната, както и членовете на Оперативния щаб. Всички те са с отрицателни проби за коронавирус.
Във ВМА от 95 направени проби - 4 са положителни, които са намират на домашно лечение. От Националната лаборатория - 145 проби са направени, 6 са положителни. Болните, които са в отделните клиники, са както следва: ВМА - 10, "Пирогов" - 2, "Александровска" - 2, Габрово - 2, в Плевен - 4. В Белодробната болница пациентите са оставени за домашна карантина", каза Мутафчийски.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/62-s-koronavirus-u-nas-borisov-i-shtabyt-s-otricatelni-probi-2217031
Снимка: БГНЕС