62 с коронавирус у нас, Борисов и Щабът с отрицателни проби

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

62 души са вече българите с коронавирус у нас. Това съобщи председателят на Националния оперативен щаб срещу коронавируса ген.-майор Венцислав Мутафчийски на редовния брифинг, даван всеки ден.

По примера на всяка държава са изследвани и лидерите на страната, както и членовете на Оперативния щаб. Всички те са с отрицателни проби за коронавирус.

Във ВМА от 95 направени проби - 4 са положителни, които са намират на домашно лечение. От Националната лаборатория - 145 проби са направени, 6 са положителни. Болните, които са в отделните клиники, са както следва: ВМА - 10, "Пирогов" - 2, "Александровска" - 2, Габрово - 2, в Плевен - 4. В Белодробната болница пациентите са оставени за домашна карантина", каза Мутафчийски.