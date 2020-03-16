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Аплодисменти за медиците ни - всяка вечер в 21:00 ч.

16 март 2020 21:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61
Аплодисменти

Тази вечер точно в 21:00 часа стотици хиляди хора в страната излязоха на балконите си и с бурни аплодисменти приветстваха медицинските екипи, които са на първа линия в битката с коронавируса у нас.

Хората ръкопляскаха и подвикваха радостно като по този начин изразиха благодарността си към всеотдайността, смелостта и благородството с която лекари, медицински сестри, санитари, лаборанти и социални работници лекуват заразените хора и помагат на онези под домашна карантина.

Инициативата се зароди във Facebook и привлича все повече граждани, които по този начин всяка вечер изразяват оптимизма и солидарността помежду си в опустелите от извънредното положение български градове.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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