Цитат на деня: Албер Камю

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Всеки носи в себе си чумата, никой в света не е неуязвим по отношение на нея. И човек трябва да бъде непрестанно нащрек, за да не би в миг на разсеяност да дъхне в лицето на другия и да му предаде заразата. Вроденото е микробът. Останалото – здраве, честност, морална чистота, ако щете, е резултат от волята, която не бива никога да отпада.