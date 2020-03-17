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Цитат на деня: Албер Камю

17 март 2020 08:54, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26
Албер Камю

Всеки носи в себе си чумата, никой в света не е неуязвим по отношение на нея. И човек трябва да бъде непрестанно нащрек, за да не би в миг на разсеяност да дъхне в лицето на другия и да му предаде заразата. Вроденото е микробът. Останалото – здраве, честност, морална чистота, ако щете, е резултат от волята, която не бива никога да отпада.

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