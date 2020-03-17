Нарушено водоподаване в района на ул."Патриарх Евтимий" и блоковата част на кв „Клуцохор„

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.03.2020г.(вторник) до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Патриарх Евтимий" и блоковата част на кв „Клуцохор„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.