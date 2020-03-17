Прекъсване водоподаването на с.Кортен.

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.03.2020г.(Вторник) до 13.00 ч.ще бъде прекъснато водоподаването на с.Кортен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.