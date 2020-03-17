Криминална хроника Ямбол - 17.03.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Информационен бюлетин 17.03.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР - Ямбол няма регистрерани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.