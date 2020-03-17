МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ търси помощ за закупуване на два дезинфекционни апарата

Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 9

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен се обръща към гражданите и фирмите в областта за финансова подкрепа за закупуване на два дезинфекционни апарата. Всеки от тях струва по 6 200 лева. Апаратите са необходими за покриването на нуждите при създалата се ситуация с разпространение на коронавирус в страната.

За целта се предоставя банкова сметка:

Титуляр:

МБАЛ”Д-р Иван Селимински”АД Сливен

В лева

Банка: ПИБ АД кл. Сливен

IBAN: BG92 FINV 9150 10BG N0AX 39

BIC : FINVBGSF

МБАЛ”Д-р Иван Селимински”АД

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