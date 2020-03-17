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В Административен съд - Сливен спират откритите заседания до 13 април
Със Заповед на Председателя на Административен съд Сливен се нарежда преустановяване провеждането на открити съдебни заседания, с изключение на делата за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец, за периода от 16.03.2020г. до 13.04.2020г.
Насрочените в горепосочения период открити съдебни заседания ще бъдат отсрочени най-късно в срок до два месеца.
В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен, за което ще бъде издадена нова заповед.
Документи се подават САМО по пощата или на посочените e-mail:
sliven-adms@justice.bg, adms-sliven@mbox.contact.bg, delovodstvo@sliven-adms.justice.bg както и по факс - 044 / 623 206 и 044/ 633 209.
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