В Административен съд - Сливен спират откритите заседания до 13 април

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Със Заповед на Председателя на Административен съд Сливен се нарежда преустановяване провеждането на открити съдебни заседания, с изключение на делата за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец, за периода от 16.03.2020г. до 13.04.2020г.

Насрочените в горепосочения период открити съдебни заседания ще бъдат отсрочени най-късно в срок до два месеца.

В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен, за което ще бъде издадена нова заповед.

Документи се подават САМО по пощата или на посочените e-mail:

sliven-adms@justice.bg, adms-sliven@mbox.contact.bg, delovodstvo@sliven-adms.justice.bg както и по факс - 044 / 623 206 и 044/ 633 209.

Телефон за справки 044/ 699 024 - Служба "Регистратура"

"Сливен медия"