Александровска върна дарението - не може да гарантира предимство за "Уолтопия"

Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 12

Александровска болница върна дарението на фирма "Уолтопия" от 222 000 лв., съобщиха оттам. Причината - билницата не може да гарантира предимство на служителите на фирмата.

С парите трябваше да бъдат купени обдишващи препарати, но "Уортопия" постави условие те да бъдат ползвани с предимство от нейните служители.

Лекарите биха нарушили Хипократовата клетва, ако предпочетат друг пациент пред най-силно нуждащия се.