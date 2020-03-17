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Александровска върна дарението - не може да гарантира предимство за "Уолтопия"

17 март 2020 12:41, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 12
Александровска върна дарението - не може да гарантира предимство за

Александровска болница върна дарението на фирма "Уолтопия" от 222 000 лв., съобщиха оттам. Причината - билницата не може да гарантира предимство на служителите на фирмата.

С парите трябваше да бъдат купени обдишващи препарати, но "Уортопия" постави условие те да бъдат ползвани с предимство от нейните служители.

Лекарите биха нарушили Хипократовата клетва, ако предпочетат друг пациент пред най-силно нуждащия се.

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