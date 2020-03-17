Срокът за премахване на незаконните гаражи няма да важи в периода на извънредно положение

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Срокът за премахването на незаконните гаражи няма да важи за периода на обявеното извънредно положение. Това обяви кметът Стефан Радев във връзка с дадени разписания на собственици на гаражи за премахването в срок от един месец. Гражданите ще бъдат информирани от кога отново ще започне да тече посоченият срок.